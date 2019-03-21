Afganistan'da İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarında 3 patlama meydana geldiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı patlamaların top atışları nedeniyle olduğunu açıklarken, savunma bakanlığı Twitter hesabından Nevruz kutlaması yapanların üzerine 3 roket atıldığını duyurdu.
Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Afganistan'da Nevruz kutlamalarında saldırı: 6 ölü
NTV HaberDünya
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Nevruz kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarında 3 patlama meydana geldiği belirtildi.