Afganistan'da İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarında 3 patlama meydana geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı patlamaların top atışları nedeniyle olduğunu açıklarken, savunma bakanlığı Twitter hesabından Nevruz kutlaması yapanların üzerine 3 roket atıldığını duyurdu.

Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu duyurdu.