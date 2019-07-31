Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını söyledi.
Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.
Afganistan'da otobüse bombalı saldırı: En az 35 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 35 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.