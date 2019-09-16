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Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Kariz Şeyha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Muhib, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.