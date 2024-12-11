Afganistan'da patlama: Taliban'ın Mülteci Bakanı öldürüldü
Afganistan'daki Taliban yönetiminin Mülteci Bakanı Halil Rahman Hakkani, Kabil'de meydana gelen bir patlamada öldü. Hakkani, Taliban'ın üst düzey yetkililierinden biriydi.
Afganistan'daki Taliban yönetiminin mültecilerden sorumlu bakan vekili Halil Rahman Hakkani, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen bir patlamada öldü.
Halil Hakkani, 2021 yılında yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın geçici hükümetinde bakan olmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Hakkani Taliban'ın üst düzey yetkililerinden biriydi.
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