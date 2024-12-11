Afganistan'da patlama: Taliban'ın Mülteci Bakanı öldürüldü

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Mülteci Bakanı Halil Rahman Hakkani, Kabil'de meydana gelen bir patlamada öldü. Hakkani, Taliban'ın üst düzey yetkililierinden biriydi.

Afganistan'da patlama: Taliban'ın Mülteci Bakanı öldürüldü

'daki Taliban yönetiminin mültecilerden sorumlu bakan vekili Halil Rahman Hakkani, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen bir patlamada öldü.

Halil Hakkani, 2021 yılında yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın geçici hükümetinde bakan olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Hakkani Taliban'ın üst düzey yetkililerinden biriydi.

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