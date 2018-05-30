Afganistan da bir Taliban saldırısı daha gerçekleşti.
Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmadzey, bomba yüklü aracın Pul Alem şehrindeki polis merkezi girişinde infilak ettirildiğini, 3 saldırganın ise merkeze girerek polislerle çatıştığını belirtti.
Ahmadzey, çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini, 6 polisin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Taliban, aylardır Afganistan'da düzenli saldırılar düzenliyor. Son olarak iki gün önce Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesindeki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 2 asker ölmüştü.