Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.
Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.