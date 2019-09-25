Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.