Samangan Valiliği Sözcüsü Muhammed Sıddik Azizi, Samangan genelinde birkaç gündür şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.



Sele kapılan 2 kişiden halen haber alınamadığını ifade eden Azizi, selde yüzlerce evin hasar gördüğünü belirtti.



Öte yandan Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis genelinde sele kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.



Şahabi, sel felaketinde onlarca hayvanın da telef olduğunu vurguladı.



Diğer yandan Bağlan Valiliği Sözcüsü Mahmud Hakmal da Bağlan'ın 3 ilinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.



Hakmal, hasar tespit çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.



Yaklaşık bir hafta önce de ülkenin batısındaki Herat ve Badgis vilayetlerinde yaşanan sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetmişti.

