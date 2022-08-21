Afganistan'da sel: 20 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Logar vilayetinde dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 18:44

Afganistan'da sel: 20 ölü

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Taliban yönetiminin Logar Valisi Mevlevi İnayatullah Şuca, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Logar'ın Hoşi ilçesinde meydana gelen selde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuca, 32 kişinin yaralandığını, sel sularına kapılan 4 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Şuca, sel nedeniyle 3 binden fazla evin de hasar gördüğünü kaydetti.

Selin vurduğu köylerde pek çok kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Selin vurduğu köylerde pek çok kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

BİRÇOK KÖYDE MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Doğal Afetlerle Mücadele Logar İl Başkanı Mevlevi Abdullah Mufakkir de selin vurduğu birçok köyde insanların mahsur kaldığını ve kurtarılmayı beklediklerini aktardı.

Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, ülke genelinde son bir ayda yaşanan selde 165 kişinin öldüğünü belirtti. Hakkani, bu sürede binlerce hektar arsanın da selde zarar gördüğünü kaydetti.

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