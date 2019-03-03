Açıklama BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden geldi. Kandahar'ın cumartesi gecesi yoğun yağış aldığı belirtildi. 2 bin ev su baskını nedeniyle zarar gördü.
Kandahar Valiliği sel felaketini "son 7 yılın en kötüsü" olarak niteledi. Bazı bölgelerde yağmurla birlikte kar yağışının da sürdüğünü ve bunun kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı açıklandı.
Bu yıl yoğun kar yağışı alan Afganistan'da hava sıcaklığı yükseldikçe eriyen karlar su baskınlarına yol açıyor. Yıl başından bu yana su baskınları 50 kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce hayvan da sel felaketi nedeniyle telef oldu.
Afganistan'da sel ve su baskını: 20 ölü
NTV HaberDünya
BM Afghanistan'ın güneyindeki Kandahar bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskını nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklama BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden geldi. Kandahar'ın cumartesi gecesi yoğun yağış aldığı belirtildi. 2 bin ev su baskını nedeniyle zarar gördü.