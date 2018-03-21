Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'in batısında Şiilere ait türbenin hedef alındığı belirtildi.
Kabil'in batısında Şiilere ait bir türbenin yakınlarında, intihar saldırganı kendisini havaya uçurdu.
İlk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da Şii türbesine saldırı: 26 ölü
Afganistan'in başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 26 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'in batısında Şiilere ait türbenin hedef alındığı belirtildi.