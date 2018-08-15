Afganistan emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını belirtti.
Yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da Şiilere intihar saldırısı: 25 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi yaşamını yitirdi. İntihar bombacısı Şiileri hedef aldı.
Afganistan emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını belirtti.