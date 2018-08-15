Afganistan emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını belirtti.

Yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.