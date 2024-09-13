Afganistan'da silahlı saldırı: 14 ölü, 6 yaralı

Afganistan'da düzenlenen bir silahlı saldırıda 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan'da silahlı saldırı: 14 ölü, 6 yaralı

'da düzenlendi.

Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, perşembe gecesi düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişinin öldüğü ve altı kişinin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DAEŞ sosyal medya hesabındaki paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendi.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarıldı.

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Afganistan yönetiminden konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.

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