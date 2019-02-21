Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, militanların Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Anik, militanların, saldırının ardından özel aracı gasbederek kaçtığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.