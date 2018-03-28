NTV

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Anadolu Ajansı

Dünya
afganistan taliban faryab160118.jpg

Afganistan'da Taliban tarafından polis karakoluna düzenlenen saldırıda 2 polis öldü, 8 polis yaralandı.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.

Argandab ilçe kaymakamı Emir Can Alkozay, Taliban militanlarının, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaralandığını ifade eden Alkozay, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini belirtti.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin