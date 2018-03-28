Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'da Taliban tarafından polis karakoluna düzenlenen saldırıda 2 polis öldü, 8 polis yaralandı.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.
Argandab ilçe kaymakamı Emir Can Alkozay, Taliban militanlarının, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 8 polisin yaralandığını ifade eden Alkozay, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini belirtti.