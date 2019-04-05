Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik militanların, Faizabad'ın Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Anik, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, iki korucunun yaralandığını aktardı.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
Anadolu AjansıDünya
Taliban Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde korucu karakoluna saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 5 korucu öldü.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.