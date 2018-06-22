Gazne Valiliği Sözcüsü Aref Nuri, militanların karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.
Nuri, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'ın açıklamasında ise saldırıda 9 polis ve askerin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Anadolu AjansıDünya
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetindeki karakola saldırması sonucu 6 polis öldürüldü.
Gazne Valiliği Sözcüsü Aref Nuri, militanların karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.