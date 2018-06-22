Gazne Valiliği Sözcüsü Aref Nuri, militanların karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.

Nuri, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'ın açıklamasında ise saldırıda 9 polis ve askerin hayatını kaybettiği iddia edildi.