Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valisi Lütfullah Azizi, yaptığı açıklamada, militanların, Çarcuft ve Pançcuft korucu karakollarına saldırması sonucu 7 korucunun öldüğünü söyledi.

Saldırıda 6 korucunun yaralandığını ifade eden Azizi, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Azizi, çatışmada 5 militanın da yaralandığını kaydetti.