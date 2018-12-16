Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.
Cüzcan Valisi Lütfullah Azizi, yaptığı açıklamada, militanların, Çarcuft ve Pançcuft korucu karakollarına saldırması sonucu 7 korucunun öldüğünü söyledi.
Saldırıda 6 korucunun yaralandığını ifade eden Azizi, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Azizi, çatışmada 5 militanın da yaralandığını kaydetti.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'da Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.