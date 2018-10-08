Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan'da Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, militanların Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü iddia edildi.