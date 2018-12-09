Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un Ab Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.