Afganistan'da tansiyon yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızlanırken Afganistan'da Taliban'la çatışmaların şiddeti yoğunlaşıyor. Taliban özellikle ülkenin kuzeyinde ilerlemeyi hızlandırırken Afganistan'lılar ABD askerlerinin ayrılması sonrasındaki belirsizlikten endişe duyuyor.

NTV Haber 10.07.2021 - 20:27

Afganistan'da tansiyon yüksek

ABD Başkanı Joe Biden'ın afganistan'daki askeri görevin 31 ağustos'ta tamamlanacağını açıklaması sonrasında Taliban ile afganistan güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti arttı.

Taliban özellikle kuzey bölgelerde ilerleyişini sürdürüyor.

Hükümet güçleri ile Taliban arasında Kunduz kentinde yoğun çatışmalar yaşandı. Hükümet, çoğu militanların eline geçen Kunduz'da Taliban'a ağır kayıplar verildiğini açıkladı.

Amerikan askerlerinin çekilmesiyle ülkede iç savaş çıkma ihtimaline yönelik endişeler de yoğunlaşıyor.

Afganistanlılar ABD askerlerinin ayrılmaya başlamasından bu yana evlerinin çatışmalar nedeniyle daha da harap hale geldiğini söylüyor

Taliban geçtiğimiz günlerde İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı da ele geçirdi. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ele geçirdiklerini öne sürüyor. Hükümet ise güvenlik güçlerinin yakında taliban militanlarını geri püskürteceğini söylüyor.

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