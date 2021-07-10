Afganistan'da tansiyon yüksek

ABD Başkanı Joe Biden'ın afganistan'daki askeri görevin 31 ağustos'ta tamamlanacağını açıklaması sonrasında Taliban ile afganistan güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti arttı.



Taliban özellikle kuzey bölgelerde ilerleyişini sürdürüyor.



Hükümet güçleri ile Taliban arasında Kunduz kentinde yoğun çatışmalar yaşandı. Hükümet, çoğu militanların eline geçen Kunduz'da Taliban'a ağır kayıplar verildiğini açıkladı.



Amerikan askerlerinin çekilmesiyle ülkede iç savaş çıkma ihtimaline yönelik endişeler de yoğunlaşıyor.



Afganistanlılar ABD askerlerinin ayrılmaya başlamasından bu yana evlerinin çatışmalar nedeniyle daha da harap hale geldiğini söylüyor



Taliban geçtiğimiz günlerde İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı da ele geçirdi. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ele geçirdiklerini öne sürüyor. Hükümet ise güvenlik güçlerinin yakında taliban militanlarını geri püskürteceğini söylüyor.