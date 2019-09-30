Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik kuvvetlerinin, Taliban'a karşı yürüttüğü hava operasyonu sırasında yanlışlıkla korucuları vurduğunu söyledi.
Saldırıda altı korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, altısının yaralandığını belirtti.
Esir, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
YANLIŞLIKLA ÖLÜMLER
Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da DAEŞ'e yapılacak saldırı yanlışlıkla çiftçileri hedef almıştı. Saldırıda en az 30 sivilin öldüğü bildirilmişti. Daha sonra güneydeki Helmand vilayetinde bu sefer bir düğün evi vurulmuştu. Bu saldırıda da 40 sivilin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.