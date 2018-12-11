Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi öldü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.