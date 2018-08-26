Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütüne yönelik hava operasyonunda DAEŞ'in Afganistan elebaşı Erhabi'nin öldürüldüğünü söyledi.
Operasyonda ayrıca 10 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, Erhabi'nin Pakistanlı olduğunu belirtti.
Terör örgütü DAEŞ'ın eski Afganistan elebaşı Abdul Hasib geçen yıl Nangarhar'da düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.
Afganistan'daki DAEŞ elebaşı öldürüldü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'in Afganistan elebaşı Ebu Sad Erhabi'nin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütüne yönelik hava operasyonunda DAEŞ'in Afganistan elebaşı Erhabi'nin öldürüldüğünü söyledi.