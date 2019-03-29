Afganistan'da son bir ayda düzenlenen hava saldırısı ve bombalı saldırılarda 90 sivil hayatını kaybetti.



Ülke genelinde son bir ayda güvenlik güçleri, NATO kuvvetleri ve terör örgütlerinin düzenlediği çeşitli saldırılarda 90 sivil yaşamını yitirirken, 100'den fazla sivil yaralandı.



Afgan askeri analist Atik Rahman, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asadullah Halid'in Aralık 2018'de Savunma Bakanlığı görevine getirilmesiyle terör örgütlerine yönelik operasyonların arttığını söyledi.



Rahman, Halid'in göreve başlamasıyla güvenlik güçlerinin gece operasyonlarına da hız verdiğini ve bu nedenle hava saldırıları ve gece operasyonlarının sivil kayıplarına neden olduğunu kaydetti.



Daha önce terör örgütlerinin yoğun olduğu güney vilayetlerinde üst düzey görevlerde bulunan Halid, Nangarhar vilayetinde yaptığı konuşmada artık askerlerin tehlike anında Kabil'den saldırı talimatı beklemeyeceğini belirtmişti.



2018 SİVİL KAYIPLARININ EN ÇOK YAŞANDIĞI YIL OLDU



Afganistan'daki BM Temsilciliği verilerine göre, 2018, ülkede sivillerin en çok öldürüldüğü yıl oldu. Taliban ve DEAŞ saldırılarıyla birlikte ABD öncülüğündeki uluslararası hava kuvvetleri saldırısında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti, 7 bin 189 sivil yaralandı.



İnsan Hakları Uzmanı Patricia Gossman, İnsan Hakları İzleme Örgütü sitesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da patlayıcılar sebebiyle ölenlerin 3'te birinin 18 yaşın altında gençler olduğunu belirtmişti.



Hava saldırılarının sivil ölümlerini artırdığına işaret eden Gossman, "Hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. ABD ve Afganistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin yaptığı saldırılarda son aylarda artış gözleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

