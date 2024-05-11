Afganistan'daki sellerde 311 kişi hayatını kaybetti

Birlşemiş Milletler Dünya Gıda Programı, Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde 311 kişinin hayatını kaybetti. Taliban yönetimi ise  ölenlerin sayısını 151 olarak açıkladı. Sel nedeniyle çok sayıda ev, okul ve ibadethane hasar gördü.

Afganistan'daki sellerde 311 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, 'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Gıda Programı, bugün yaptığı açıklamada Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinde meydana gelen felaketinde 300'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler kuruluşunun iletişim sorumlusu Rana Deraz, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Mevcut bilgilere göre: Baghlan vilayetinde 311 ölü var, 2 bin 11 ev yıkıldı ve 2 bin 800 ev hasar gördü” dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

Öte yandan Taliban yönetimi ise bugün yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin sayısını 151 olarak belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qaniee, Reuters'e yaptığı açıklamada, Baghlan'da 10 Mayıs Cuma günü şiddetli yağmurun yol açtığı selde en az 135 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığnı aktardı.

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

Afganistan'daki sellerde 311 kişi hayatını kaybetti - 1

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