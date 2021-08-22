Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türkiye vatandaşı daha ülkeye getirildi

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 357 kişi daha İstanbul'a getirildi.

Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 10:07

Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türkiye vatandaşı daha ülkeye getirildi

İlişkili Haberler

Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e çağrı

Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e çağrı

Hava Kuvvetlerinin Kabil'den İslamabad'a götürdüğü vatandaşlar Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile tahliye edildi.

Uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcuların 16'sının bebek olduğu belirtildi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçmiş, yurda dönmek isteyenlerin tahliyesi başlamıştı.

Bugüne kadar toplamda 927 vatandaş Türkiye'ye getirildi.

KABİL'DE ASKERLER KALABALIĞI DURDURMAK İÇİN ATEŞ AÇTI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...