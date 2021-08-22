Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türkiye vatandaşı daha ülkeye getirildi

Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 10:07
Hava Kuvvetlerinin Kabil'den İslamabad'a götürdüğü vatandaşlar Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile tahliye edildi.
Uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcuların 16'sının bebek olduğu belirtildi.
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçmiş, yurda dönmek isteyenlerin tahliyesi başlamıştı.
Bugüne kadar toplamda 927 vatandaş Türkiye'ye getirildi.
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