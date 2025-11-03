Afganistan'ı bu kez de 6,3 şiddetinde deprem vurdu: En az 20 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, bu sabah erken saatlerde Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif yakınlarında hissedilen güçlü depremin ardından yaralı sayısını ise 320 olarak duyurdu.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Afgan Kızılayı da kurtarma ve sağlık ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaştığını duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin pazartesi günü yerel saatle 01.00’den hemen önce (TSİ 22.30) yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün, Mezar-ı Şerif’in yaklaşık 22 kilometre doğusundaki Hulm yerleşimi olduğu kaydedildi. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşadığı Hulm'un yanı sıra, Afganistan’ın beşinci büyük kenti olan Mezar-ı Şerif’te de 523 bin civarında nüfus bulunuyor.

KORKUYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

AFP haber ajansı ise kentte çok sayıda kişinin evlerinin yıkılabileceği korkusuyla gece yarısı sokağa çıktığını aktardı.

Sarsıntı nedeniyle 15’inci yüzyıldan kalma ünlü Mavi Cami’nin de zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan USGS, otomatik uyarı sistemi PAGER üzerinden “turuncu alarm” yayımladı. Bu alarm, “önemli can kayıplarının muhtemel olduğu ve felaketin geniş çapta etkili olabileceği” anlamına geliyor.

Afganistan, yalnızca iki ay önce de ülkenin doğusunda 2 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

