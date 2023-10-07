Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde en az 15 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde en az 15 kişi hayatını kaybetti
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremlere ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, can kaybı sayısının sürekli değiştiğini, şu ana kadar 15 ila 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığını tespit ettiklerini belirtti.

Herat Valiliği ise daha önce yaptığı açıklamasında, öğle saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ağır hasara neden olduğunu, detaylı açıklamanın ise daha sonra yapılacağını kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7 ve 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8 ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda meydana gelmişti.

İran ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerden de hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda Heratlı panikle evlerini terk ederek sokaklara akın etmişti.

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