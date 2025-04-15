Afganistan'ın yasaklı gücü: Kadınlar ülkeyi ayakta tutuyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce kadın ve kız çocuğu Taliban hükümetinin yasakları altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.



Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana 12 yaş üstü kızların eğitim alması, kadınların ise birçok işte çalışması engelleniyor. Kadınlar atölyelere yöneliyor.



2020'de kadınların sadece yüzde 19'u iş gücünün bir parçasıydı - erkeklerden dört kat daha az. Bu sayı Taliban yönetimi altında daha da düştü.



Fırsat eksikliği ve ülkenin karşı karşıya olduğu vahim ekonomik durum, birçok kişiyi uzun ve zahmetli bir iş olan halı dokumaya itti. Bu, Taliban hükümetinin kadınların çalışmasına izin verdiği birkaç meslekten biri.

ÜLKE EKONOMİSİNİ KADINLAR AYAKTA TUTUYOR



Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyon Afgan'ın geçim kaynağı halı dokuma sektörüne dayanıyor ve iş gücünün yaklaşık yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.



BM'nin 2024 raporunda Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana "temel olarak çöktüğü" uyarısında bulunduğu bir ekonomide, halı ihracatı sektörü hızla büyüyor.



Afganistan'da halılar çok daha düşük fiyata satılıyor - metrekare başına 100-150 dolar arasında. Ailelerini geçindirmek için paraya ihtiyaç duyan ve istihdam için çok az seçeneğe sahip olan işçiler düşük ücretli işlerde sıkışıp kalıyor.



Halı dokumacıları metrekare başına yaklaşık 27 dolar kazandıklarını söylüyorlar, ki bu genellikle üretimi yaklaşık bir ay sürüyor.

KIZ ÇOCUKLARIN OKULA GİTMESİ



Taliban, müfredatın İslami değerlerle uyumlu hale getirilmesi gibi endişelerinin giderilmesi halinde kızların okula dönmesine izin verileceğini söylüyor.

Ancak şu ana kadar bunu gerçekleştirmek için somut bir adım atılmadı.