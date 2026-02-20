Afganistan'ta kadına dayak "kemik kırılmadığı sürece" serbest bırakıldı

Afganistan 'da Taliban lideri Hibatullah Akhundzada tarafından imzalanan ceza kanunu, suçlunun "özgür" veya "köle" olmasına bağlı olarak farklı ceza seviyelerine izin veren farklı bir kast sistemi oluşturuyor.

Eğer bir koca "aşırı şiddet" vakalarında gözle görülür kırıklara veya yaralanmalara neden olursa, sadece 15 gün hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Dahası, erkek ancak kadın mahkemede istismarı başarıyla kanıtlayabilirse mahkum edilecek. Kadının, aşırı şidde için tamamen örtünmüş haldeyken yaralarını hakime göstermesi beklenecek.

Yasaya göre, kadın dava açarsa, kocası veya bir erkek refakatçinin de mahkemeye onunla birlikte gitmesi gerekecek.

Öte yandan, evli bir kadın, kocasının izni olmadan akrabalarını ziyaret ederse üç aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yeni yasanın 9. Maddesiyle Afgan toplumunu dört kategoriye ayrıldı, din alimleri (ulema), seçkinler (eşref), orta sınıf ve alt sınıf.

Sistemde, aynı suç için verilecek ceza artık öncelikle suçun niteliğine veya ağırlığına göre değil, sanığın sosyal statüsüne göre belirlenecek.

Kanuna göre, bir İslam din alimi suç işlerse, verilecek tepki nasihatle sınırlıdır. Suçlu elit kesime mensupsa, sonuç mahkemeye çağrılma ve nasihat. Orta sınıfa mensup olanlar için aynı suç hapis cezasıyla sonuçlanacak. Ancak "alt sınıf"tan bireyler için ceza hem hapis hem de bedensel cezayı kapsayacak Ağır suçlar için bedensel cezalar, ıslah kurumları tarafından değil, İslam din adamları tarafından verilecek.