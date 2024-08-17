Afgan kız çocukları Taliban'a rağmen öğrenmenin yeni yollarını buluyor

Taliban militanları Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek iktidarı ele geçirdiğinde beraberinde dünyada 12 yaş üstü kızların eğitim görmesini engelleyen tek yasağı da getirdi.



Yasaklar nedeniyle okula gidemeyen kız çocukları gizlice eğitimlerine devam etmenin yeni yollarını buldu. GİZLİCE EĞİTİM VERİYORLAR



Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Afganistan'daki bazı evlerde öğretmenler, okula gidemeyen kız çocuklarına gizlice ders veriyor.



Ayrıca çocukların internetten ve cep telefonlarından da çevrimiçi eğitim kaynaklarına ulaşması için yoğun çabalar sarf ediliyor.



Bazı dersler konumu gizli tutulan bölgelerde gerçekleşiyor. Bazı dersler ise çevrimiçi olarak telefonlarda, televizyon veya radyoda gerçekleşiyor.



Tüm dersler farklı kişiler tarafından yönetiliyor ancak hepsi mümkün olduğunca çok sayıda Afgan kız çocuğuna ulaşmak için tasarlanıyor.

KADINLARDAN OLUŞAN GİZLİ AĞ



Eğitimsiz bir toplumu yönlendirmek, ülkeyi bir gün yönetebilecek beceri ve inanca sahip kadınlardan oluşan gizli bir ağa sahip olan bir toplumu yönlendirmekten çok daha kolaydır.



Eski Afgan hükümetinde çevirmen olarak çalışan Erfanullah Abidi, Şubat 2023'ten bu yana ülkede 15 noktada kız çocuklarına gizlice eğitim verildiğini aktardı.



Abidi, işsiz kalan birçok öğretmene çalışma fırsatı sağladıklarını ve eğitimleri sıkı güvenlik tedbirleri altında verdiklerini belirtti.



Eğitim yerleriyle ilgili bilgi sızdırılırsa programı iptal ettiklerini belirten Abidi, bu derslerin gençlere gelecek umudu aşıladığını vurguladı.



"BURASI BİR UMUT MERKEZİ"



Abidi kız çocuklarının eğitim aldığı yerler hakkında, "Burası bir umut merkezi. Burası bir dayanıklılık merkezi. Burası onların geleceklerini gördüğü ya da şekillendirdiği bir yer" ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO)

rakamlarına göre, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da en az 1,4 milyon kız çocuğu ortaöğretimden mahrum kaldı.



Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığı kısıtlamalar bir neslin geleceğini tehlikeye atıyor.