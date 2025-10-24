AFP: Hamas Gazze'de yönetimi geçici olarak devretmeyi kabul etti

Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.



AFP haber ajansının haberine göre, Hamas dahil olmak üzere Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul etti.



Komitenin kimlerden oluşacağı ise henüz belirsiz.

Bu arada Hamas, İsrail ile arasındaki ateşkes sürecine ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, anlaşmaya bağlı kalmaktaki kararlılıklarını yeniden teyit etti. Açıklamada, "Hamas anlaşmanın başarıyla sonuçlanması ve sahada uygulanması için son derece istekli" ifadelerini kullandı.

Kasım, Hamas’ın İsrail ile arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Mısır, Katar ve Türkiye’den açık garantiler ve ABD’den doğrudan teyitler aldıklarını belirterek, savaşın fiilen sona erdiğini aktardı. Açıklamada, barış anlaşması şartlarının uygulanmasının da savaşın sonlandırılmasını temsil edeceği belirtildi.



"ABD'NİN TUTUMU OLUMLU"



Hamas Sözcüsü Kasım ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail meclisinde alınan Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin karara dair açıklamalarını da övdü. Hazem Kasım, ABD Başkanı’nın açıklamalarını barış anlaşmasının lehine olarak nitelendirdi ve ABD’nin ilhakı reddeden tutumunu "olumlu" olarak yorumladı.