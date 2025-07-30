AFP: Suriyeli ve İsrailli bakanlar yarın Bakü'de görüşecek

Suriye ve İsrailli bakanların yarın Azerbaycan'da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi.

AFP: Suriyeli ve İsrailli bakanlar yarın Bakü'de görüşecek

ve İsrailli bakanların, yarın 'ın başkenti Bakü'de bir araya gelecekleri öğrenildi. 

AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tarafların son dönem yaşanan çatışmalar da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşeceği öğrenildi.

Tarafların temsilcileri, geçtiğimiz haftalarda yine Bakü'de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmişti.

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