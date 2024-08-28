Afrika Birliği: ''Maymun çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu''

Afrika Birliği, düzenlediği basın toplantısında maymun çiçeği (M çiçeği, mpox) salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, salgının yalnız Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Kaseya, "M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur" dedi.

M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı.

AfB'nin salgınla mücadele için çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

BM ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Halk Sağlığı Şefi Allen Maina da dün yaptığı açıklamada, Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için M çiçeği virüsünün etkisinden endişe duyduklarını ifade etmişti. Bununla mücadele noktasında uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.



Maina, ''Acil destek verilmezse, mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyoruz'' dedi.

Ayrıca İspanya, salgınla mücadele ı̇çı̇n Afrika'ya 500 bin doz mpox aşısı bağışlayacağını duyurdu.



ÖZEL TEDAVİSİ YOK

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ile 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.



Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.



DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.