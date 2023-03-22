Afrika Ekonomi Komisyonu: Covid-19 ve Ukrayna'daki savaş Afrika'daki yoksulluğu derinleştirdi

Etiyopya'da yapılan Afrikalı Maliye, Planlama ve Kalkınma Bakanları toplantısının 55'inci oturumunda konuşan ECA Genel Sekreteri Yardımcısı Hanan Morsi peş peşe gelen krizler ve afetlerin Afrikalıları daha büyük bir yoksulluk ve eşitsizliğin içine ittiğini dile getirdi.



Kıtadaki yoksulluğun daha da kötüleştiğini ve eşitsizliğin genişlediğini belirten Morsi, "Bugün, 546 milyon kişi halen yoksulluk içinde yaşıyor. Bu rakam 1990'lardan bu yana yüzde 74 artış anlamına geliyor." ifadesini kullandı.



ECA raporları da Afrika'da en yüksek yoksul olan ülkelerin Burundi, Somali, Madagaskar, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Malavi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau, Mozambik ve Zambiya olduğunu ortaya oydu.



Afrikalıların gelirinin yüzde 40'ını gıdaya harcadığı kıtada enflasyon ise ortalama yüzde 12,3'e çıktı.



Ülkelerin salgın öncesi borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 57,1 iken 2022'de bu oran yüzde 64,5'e çıktı.