Florida'nın bazı bölgelerinde dev Afrika salyangozu istilası sonucu karantina kararı alındı.

CNN'in haberine göre, Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS) yetkilileri, karantina kararının, bu ayın başlarında şehrin Miramar bölgesinde salyangozların tespit edilmesinin ardından verildiğini söyledi.

Karantina, FDACS'nin onayı olmadan, dev Afrika salyangozunun yanı sıra üzerinde toprak, kompost ve bahçe atıkları bulunan bitkileri, bölgenin içine veya dışına taşımayı yasaklıyor.

Karantina bölgesinde iki arıtma merkezi kurulduğunu duyuran yetkililer, Florida tarımına ve doğal alanlarına zarar verebilecek bu salyangozların istilasını önlemek için evlerde de kullanımı onaylanmış bir tür salyangoz yemi kullanmayı planlıyor.

Yetkililer, salyangozların "sıçan akciğer kurdu" adı verilen ve beyne ulaştığı takdirde menenjite neden olan bir parazit taşıdıkları için insan sağlığı için risk oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl, Florida'nın Pasco ilçesinin New Port Richey bölgesi de dev Afrika salyangozlarının görülmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

