Afrika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Covid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 59'a, vaka sayısı 185 bin 288'e ulaştı.



Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.



GANA'DA VAKA SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI



Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bine yaklaştı. Son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybederken şimdiye kadar yaşanan ölümler 48'e yükseldi.



Gana Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 272 artarak 9 bin 910'a yükseldiği belirtildi.



Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 645 olduğu aktarıldı.



VAKA EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ



Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1198 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 952 ile Güney Afrika, 698 ile Cezayir, 347 ile Sudan ve 333 ile Nijerya izledi.



Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise "Güney Afrika (45 bin 973), Mısır (32 bin 612), Nijerya (11 bin 844), Cezayir (10 bin 50)" şeklinde sıralandı.



Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 940 bini geçti. Virüs bulaşan 3 milyon 400 bin 942 kişi iyileşirken 400 bin 836 kişi hayatını kaybetti.

