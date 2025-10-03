Afrika'da kolera salgını: Bu yıl 4 bin 200'den fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, bölgenin son yıllarda en zorlu sağlık acil durumlarından bazılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıkların zaten kırılgan olan sağlık sistemini zorladığını söyledi.



16 ÜLKEDE SALGINLAR SÜRÜYOR

Patrick Abok, "Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu ülkelerin 16'sında salgınlar aktif olarak sürüyor. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğu için kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi halk sağlığı riski olmaya devam ediyor." diye konuştu.



Abok, ayrıca kötü hijyen koşulları ve sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde, kirli su veya yiyecek kaynaklı kolera vakalarının hızla yayıldığına işaret etti.