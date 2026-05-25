Afrika'da maden felaketi. 13'ü aynı aileden 28 işçi öldü

Güney batı Afrika ülkesi Angola 'nın kuzeyinde kaçak maden felaketi meydana geldi. Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini duyurdu.

Inacio, kazada göçük altında kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin tedaviye alındığını aktaran Inacio, bu kişilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.