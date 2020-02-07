Afrika'daki büyüme orta sınıf ve zenginlere yaradı

Etiyopya’da pazar günü başlayacak Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde yayımlanan raporda, kıtanın son yıllarda gösterdiği ekonomik performans ele alınarak, geleceğe ilişkin beklentilere yer verildi.



Tanıtım toplantısında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşleri Komiseri Victor Harison, Afrika’nın dünyadaki en genç nüfusa sahip yer olduğuna vurgu yaptı ve 1,2 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70’inin 18 ile 35 yaş arasında olduğunun altını çizdi.



Harison, ekonomik büyümenin şu anda stabil olduğunu ve toparlanmayı beklediğini hatırlattı.



Raporda, son 20 yıldaki büyümenin yoksullardan ziyade orta sınıf ve zenginlere yaradığı kaydedilerek “Afrika’nın 2030 için koyduğu aşırı yoksulluğu yüzde 3’e düşürme hedefini karşılayabilmesi için her yıl kişi başına tüketimin yüzde 10,25 artmasına ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.



Kıta ülkeleri geçen yıl ortalama yüzde 3,4 büyüme kaydederken, ortalama enflasyon ise 2019'da yüzde 9,2 oldu.

