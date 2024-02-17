Afrikalı liderler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile ortak basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.



Gazze'deki saldırıların derhal durması çağrısında bulunan Mahamat, Afrika ülkeleri olarak İsrail'in saldırılarını kınadıklarını dile getirdi.



Mahamat, "İsrail'in saldırıları, uluslararası insani hukukun en bariz ihlalidir." ifadesini kullanarak İsrail'i Gazze'yi yok etmekle suçladı.



Gazze'nin insanlık tarihinde benzeri görülmemiş saldırılarla karşı karşıya kaldığının altını çizen Mahamat, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.



Assoumani de Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya atıfta bulunarak, "İsrail'in burnumuzun dibi Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı kınıyoruz. Uluslararası toplum, yalnızca Filistin'de kaos yaratmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın geri kalanında da feci sonuçlar doğuran zulme gözlerini kapatamaz." şeklinde konuştu.