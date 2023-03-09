Afrika’nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası en uzun süreli fırtına olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edildi. Bir fırtınanın böyle bir döngü oluşturmasının nadir olduğunu aktaran WMO, bunu meteorolojik olarak "olağanüstü" olarak tanımladı.



Freddy’nin son 32 günde periyodik olarak zayıfladığı göz önüne alındığında kayıtlara geçen en uzun fırtına olarak bilinen 1994 yılında 31 gün süren John Kasırgası’nın rekorunu kırıp kırmadığına dair değerlendirmenin birkaç ay sürmesi bekleniyor.



Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile şimdiden rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion'u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik'i vurmuştu.