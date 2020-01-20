Afrika'nın en zengin kadınına yolsuzluk soruşturması

Angola'nın eski Cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos'un en büyük çocuğu olan Isabella dos Santos’un ülkenin zengin enerji, petrol ve maden kaynaklarını yolsuzluk yaparak sömürdüğü sızdırılan belgelerle ortaya çıktı. “Luanda Sızıntıları” ismi verilen belgeler BBC, The Guardian gibi büyük gazetelerin içinde bulunduğu 37 medya kuruluşunun erişimine açıldı.



Buna göre 46 yaşındaki Santos, babasının cumhurbaşkanlığı döneminde (1979-2017) eşi Sindika Dokolo birlikte devletin varlıklarını zimmeti geçirmek için çeşitli şüpheli anlaşmalar yaptı. Forbes verilerine göre 2,1 milyar dolarlık bir serveti bulunan dos Santos, petrol, mücevher, telekom sektöründe faaliyet gösteriyor ve dünyanın birçok yerinde bulunan pahalı gayrimenkullere sahip.



Sızdırılan belgelerin birinde dos Santos'un özel bir şirkete şüpheli şekilde kestiği kestiği yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki fatura görülüyor.

Diğer taraftan sızdıran belgeler ile birlikte, Angola’da dos Santos’a ilişkin yolsuzluk soruşturması açıldı ve sahte fatura kesmek, usulsüz anlaşma ve şirketlere şüheli ödem yapmak suçları yönetildi. Ülkedeki mal varlığı dondurulan dos Santos, kendisi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve hükümet tarafından yapılan bir cadı avına maruz kaldığını iddia etti. Isabel dos Santos’un soruşturma nedeniyle Angola’ya dönemediği ve İngiltere’nin başkenti Londra’da kaldığı aktarıldı.



Konuyla ilgli BBC’ye konuşan Yolsuzluk İzleme Örgütü Başkanı Andrew Frenstein, sızdırılan belgelerin Isabel dos Santos’un Angola’nın halkını soyarak kendisinin elde ettiği parayla sağladığı elit yaşamın kanıtı niteliğinde olduğu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:



“Dünyanın herhangi bir köşesinde çekilen parlak bir derginin kapağında yer aldığında, Fransa’nın güneyinde yaptığı muhteşem partilerde, o her zaman Angola vatandaşlarının umutlarını ve hayallerini çalıyordu.”



Diğer taraftan, 29 milyonluk bir nüfusa sahip Angola, Afrika’nın en büyük elmas üreticisi ve ikinci en büyük petrol üreticisi konumda bulunuyor. Ancak ülkenin yüzde 30’u günlük 2 doların altında bir kazanç sağlayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.