Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin ilçe merkezini kontrol eden ÖSO güçlerine ait bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



Patlamada aracı kullanan kişi hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şiddetli patlama sonucu çevrede maddi hasar da oluştu.



Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden emniyet güçleri, olayın terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.



Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla ilçeyi hedef almaya devam ediyor.



ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

