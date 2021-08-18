Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda, 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 16:07

Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
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Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir.

Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.''

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