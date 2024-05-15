Ağaç halkalarından öğrenildi: 2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti

Yeni bir araştırmaya göre, Kuzey Yarımküre'de son 2 bin yılda yaşanan en sıcak yaz mevsimi 2023 yılında kayıtlara geçti. Bu da Roma İmparatorluğu'nun ilk günlerinden ve İsa'nın doğuşundan bu yana insanlığın bu kadar sıcak havayı görmediğini gösteriyor.

Uzmanların ağaç halkalarından elde ettiği bulgulara göre, 2023 yazı, önceki rekor kıran 2016 yazından 0,15 santigrat derece daha sıcaktı. Ve bu da Kuzey Yarımküre'de 2023 yılında yaşanan yaz mevsimini son 2 bin yılın en sıcak yazı yaptı.

Çalışmanın yazarları, bu bulgunun dünyanın ne kadar hızlı ısındığının ve sera gazı emisyonlarını acil bir şekilde azaltmamız gerektiğinin bir göstergesi olduğunu belirtiyorlar.