Ağaca 72 saat boyunca sarıldı, dünya rekoru kırdı

Kenyalı iklim aktivisti Truphena Muthoni, yerli ağaçların korunmasını ve ruh sağlığı farkındalığını teşvik etmek için Nyeri County’de bir ağaca 72 saat boyunca aralıksız sarıldı.

22 yaşındaki Muthoni, pazartesi günü başladığı meydan okumada daha önceki 48 saatlik kendi rekorunu aştı ve yeni bir dünya rekoru elde etti.

Yerel yetkililer ve topluluk grupları, üç gün boyunca etkinliği takip ederken, yağmur yağdığı anlarda bile Muthoni’nin ağacın gövdesine sarılı şekilde kaldığını görmeye gelen bölge halkı alana akın etti. Çabası kısa sürede ulusal ilgi gördü ve doğa koruma örgütleri, Kenya’nın tehdit altındaki yerli türlerine dikkat çekmek için dayanıklılık gerektiren böyle bir eylemin sembolik önemine dikkat çekti.

"KENDİ İYİLİĞİMİZİ KORUMANIN BİR PARÇASI"

Rekoru tamamladıktan hemen sonra gazetecilere konuşan Muthoni, genç Kenyalıların çevre koruma ve ruh sağlığını bağlantılı konular olarak görmesini istediğini söyledi. “Bunu, hayat ağırlaştığında doğanın bize nasıl destek olabileceğini göstermek için yaptım. Ağaçlarımızı korumak, kendi iyiliğimizi korumanın bir parçasıdır” dedi.

Nyeri County çevre yetkilileri, Muthoni’nin eyleminin, toprak bozulması, değişen yağış rejimleri ve doğal ormanlara yönelik baskıyla mücadele eden Kenya’nın orta kesimindeki yerli ağaç restorasyon çalışmalarına dikkat çektiğini belirtti.