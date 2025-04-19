Ağır kayıplar: Savaşta ölen Rus ve Ukraynalı askerlerin sayısı

Rusya-Ukrayna Savaşı, 24 Şubat'ta 4'üncü yılına girdi.

Geçen 3 yılda iki taraf da ağır kayıplar yaşadı.

Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin 46 binden fazla askerinin öldüğünü açıkladı. Yaralı sayısını ise 380 bin olarak belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 19 Nisan'da bildirdiğine göre Rusya ise 24 Şubat 2022'de geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 940 bin 150 askerini kaybetti.

Rusya en son 2022 sonbaharında kayıplarını bildirmiş ve 6 binden az ölü olduğunu iddia etmişti. Bağımsız soruşturmalar Rusya'nın gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

RUSYA'NIN KAYBETTİĞİ ASKERİ ARAÇLAR

Rapora göre Rusya'nın kayıpları arasında şunlar da yer alıyor: 10 bin 676 tank, 22 bin 266 zırhlı savaş aracı, 45 bin 162 araç ve yakıt tankı, 26 bin 600 topçu sistemi, 1.368 çoklu fırlatma roket sistemi, 1.139 hava savunma sistemi, 370 uçak, 335 helikopter, 33 bin 176 insansız hava aracı, 3 bin 148 seyir füzesi, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı.

KAÇ KUZEY KORELİ ASKER VAR? KAÇI ÖLDÜ?

Ukrayna ordusu 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın hem Sumi hem de Harkov bölgeleriyle sınırı olan Kursk Oblastı'na konuşlandırıldığını söylüyor. Yaklaşık 5 bini ise öldürüldü ya da yaralandı ancak 6 bini bölgede kaldı.

Ukrayna ordusunun istihbarat sözcüsü Andrii Cherniak, geçen hafta, Pyongyang güçlerinin Rusya'nın insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri kullanma taktiklerini benimsediğini belirterek, “Ne yazık ki Kuzey Kore ordusunun evriminden, başarılı eğitiminden bahsedebiliriz” dedi.

İstihbarat sözcüsüne göre Kuzey Kore birlikleri küçük saldırı grupları halinde hareket ediyor ve Rus komutanlarla sürekli koordinasyona ihtiyaç duymuyor.

Cherniak, askerlere “şu ya da bu sınıra ulaşmaları” talimatı verildiğini ve ardından bağımsız olarak ilerlediklerini söyledi. Askerlerin Rus tarafıyla sürekli iletişim halinde olmadıklarını da sözlerine ekledi.

