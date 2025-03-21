Ağır tablo: Sayılarla Rusya’nın asker ve silah kayıpları

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 900 bin 800 askerini kaybettiğini bildirdi.



Bu sayıya Rus güçlerinin sadece geçtiğimiz gün verdiği 1330 kaybın da dâhil olduğu belirtildi.



Kyiv Independent’in haberine göre Rusya ayrıca 10 bin 394 tank, 21 bin 589 zırhlı savaş aracı, 41 bin 259 araç ve yakıt tankı, 24 bin 848 topçu sistemi, 1324 çoklu fırlatma roket sistemi, 1111 hava savunma sistemi, 370 uçak, 331 helikopter, 30 bin 80 dron, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı kaybetti.