Agresif müdahalelere rağmen corona virüs Avrupa'da neden durdurulamıyor?

Begüm Suyolcubaşı / ntv.com.tr

Corona virüs vakaları Çin’de halkın kendisini adeta eve kapatmasının ardından azalıyor. Ne var ki, dünyanın geri kalanında salgın her dört günde bir katlanarak artış gösteriyor.

ABD ‘de şu ana dek açıklanan rakamlara göre bin 663 vaka var. Ülkede Washington DC, California, Maryland ve Virgina’da corona virus ile savaşmak için acil durum ilan edildi.



Öte yandan, ABD, corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçuşları askıya aldı. Trump, "Söz konusu kısıtlamadan ticaret ve kargo uçuşlarının yanı sıra İngiltere de muaf tutulacak" dedi.



Ancak ABD, Başkan Donald Trump’ı corona virüsü hafife almakla suçluyor. Çin'de virüs ortaya çıktıktan sonra açıklama yapan Trump, fazla önlem almaya gerek olmadığını belirterek, nisan ayında sıcaklıkların artmasıyla corona virüsünün kendiliğinden yok olacağını iddia etmişti. Ancak Çin'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı hızla düşerken, ABD'de son iki günde salgın hızla yayılıyor.

ABD VE AVRUPA ÖNLEMLERİ ALMAKTA GEÇ Mİ KALDI?



Business Insider’da yer alan analize göre, İngiliz ekonomist Ian Shepherdson, dün yaptığı açıklamada, Amerika'da salgının ilk aşamalarında test yapılmasının gecikmesi nedeniyle vaka sayılarının keskin bir şekilde artış göstermesine neden olduğunu ifade etti.

Shepherdson ayrıca, Çin dışındaki vakaların, beş gün içinde % 18.4 arttığını ifade etti ve bunun son iki gün içinde gerçekleşen en ekstrem artış olduğunu kaydetti ve Avrupa’da durumun her an kontrolden çıkabileceğini ifade etti.



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ÇİN'DE GEÇİCİ HASTANELER KAPATILDI

Öte yandan hastalığın ilk ortaya çıktığı ve başka herhangi bir yerden daha fazla vakanın gerçekleştiği Çin'de durum tam tersine gidiyor. Çin’de vakaların artış hızı dramatik bir biçimde azaldı. Pazartesi günü 36, salı 31, çarşamba günü ise sadece 15 yeni vaka tespit edildi.

Wuhan'da corona virüs nedeniyle çok kısa sürede inşa edilen binden fazla yatak kapasiteli 16 geçici hastanenin kapatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan doktor Zhou Zhıguo, "Çok mutluyum. Birincisi, kazandık, ikincisi, insanlara yardım ettik" dedi.

İstatistikler ise önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. Hükümetlerin halk sağlığı yararına aldığı neredeyse hayatı durduran agresif önlemler sayesinde corona virüsün yayılma hızı azalıyor.

Çin virüsün ortaya çıktığı an hızla boş binalar, spor salonları hastaneye dönüştürülmüş ve binden fazla yataklı hastaneler inşa edilmişti. Çin'de vaka hızlarının düşmesiyle hastanelerin kapatıldığı belirtiliyor. Hastalığın ortaya çıktığı tarihten bu yana uzun mesailer yapan hastane çalışanları ve doktorlar ise bir araya gelerek hastanelerin kapatılmasından memnun olduklarını dile getirdi ve kutlama yaptı.

Hastanede bin 327 hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı. Yetkililer, 16 geçici hastanede 12 bin hastanın tedavi gördüğünü açıkladı.



ÇİN VE GÜNEY KORE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR



Çin, vatandaşların evde kalmaları ve uzun süre seyahat etmemeleri kararı almıştı. Güney Kore'de ise bunların yanı sıra, (istasyonlar arası) 10 dakikalık araç kullanma da dahil olmak üzere kitleler halinde kapsamlı corona virüs tanı testleri ve hastaların seyahat geçmişlerini internette yayınladı.



Uzmanlar, bu adımların vakaların erken tespit edilmesini sağladığını ve halkın acil durum önlemleriyle izole bir yaşam sürmesinin vaka sayılarını ciddi oranda azalttığı kanaatinde. Ne var ki hayata geçirilen bu sert politikalar ekonomiyi ve bireysel özgürlükleri sekteye uğrattı.

“SEYAHAT KISITLAMALARI CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMEZ”



Öte yandan, Time’da yer alan habere göre, Trump her ne kadar seyahat kısıtlamasını “ABD tarihinde alınan en agresif ve tarihi önlem" olarak nitelese de ABD’li halk sağlığı uzmanları seyahat kısıtlamalarının ABD’de corona virüsü durdurmayacağı kanaatinde. Hatta, yapılan seyahat kısıtlamasının insanları önceki seyahatlerini paylaşmaktan çekindireceği konusunda yetkilileri uyarıyorlar. DSÖ, corona virüsten etkilenen ülkelerden yolcu girşinin engellenmesinin vakaları önlemekten ziyade sosyal ve ekonomik olarak ülkelere ciddi zararlar verebileceği uyarısında bulundu.



“ABD’DE HALK TEST YAPTIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR”



Trump her ne kadar corona virüs test kitinde “olağanüstü” stokları olduğunu ifade etse de ABD’liler hastanelerde test yaptırmakta güçlük çektiğini ifade ediyor. Öyle ki uzmanlar, ABD’de vakanın aslında daha fazla olduğunu ancak test edilemediği için bunun açıklanamadığı konusunda uyarıyor.

PİYASALARI CORONA VİRÜS VURDU



New York borsası, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı. Corona virüs endişelerinin etkili olduğu Amerikan borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 10 düşüşle 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşadı.



Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.



Uzmanlara göre Amerikan piyasasındaki negatif seyir, Covid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurmasının bir neticesi.



Öte yandan, Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics tarafından hazırlanan bir analizde, Amerikan ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 daralmasının beklendiği belirtildi.



PİYASALARDA CORONA VİRÜS PANİĞİ SÜRER Mİ?